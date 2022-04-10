Яркое выступление украинки

Виктория Оноприенко завоевала бронзовую награду в упражнениях с лентой. Украинку бурными аплодисментами поддержали болельщики на трибунах, сообщает 24 канал.

К стати Израильская гимнастка поддержала спортсменов, находившихся на концерте в "Лужниках"

Оноприенко успешно справилась с квалификацией, где показала 4 результата. На финальное выступление Оноприенко вышла с сине-желтой наклейкой на левой руке.

Местные болельщики тепло встретили нашу спортсменку. В финале гимнастка получила более высокую оценку, чем в квалификации.

После выступления Виктория подошла к тренеру, чтобы взять украинский флаг. Сине-желтый она показала трибунам с болельщиками.

На турнире украинка завоевала одну награду. В финале упражнений с булавами Оноприенко заняла седьмое место.

Видео выступления украинки

Полные результаты

Боряна Калейн (Болгария) 32.150 Стилиана Николова (Болгария) 31.950 Виктория Оноприенко (Украина) 28.950

К слову. Это первая медаль Оноприенко на уровне Кубков мира. Перед этим она завоевала награды на гран-при по художественной гимнастике: в 2021 году она выиграла четыре медали на этапе в Марбелье.