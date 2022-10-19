20-летний футболист мог переехать в состав многократного чемпиона Украины Динамо. Однако Мирча Луческу, возглавляющего с середины июля 2020-го киевлян, не разглядел в Эрику Шуранову потенциала.

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Луческу забраковал талантливого футболиста

Интересно, что Шуранов мог оказаться в итальянской Серии А. Но трансфер у Салернитана сорвал сам футболист. Эрик захотел самостоятельно и без вмешательств агента оформить переход в итальянский клуб.

Шуранов продолжает свои выступления на Нюрнберге, за который в сезоне-2022/2023 провел 7 поединков. Правда, не отличился результативными действиями. Главный тренер команды использует Эрика больше во время ротаций и выхода на смену.

После 12 туров клуб Шуранова с 13 очками занимает лишь 14 позицию среди 17 клубов второй по силе лиги Германии.