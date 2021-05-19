Брайтон – Манчестер Сіті 3:2
Голи: Троссард, 50, Вебстер, 72, Берн, 76 – Гюндоган, 2, Фоден, 48
Вилучення: Канселу, 10 (Манчестер Сіті)
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Не пройшло і двох хвилин, як гості відкрили рахунок у зустрічі. Гюндоган замкнув передачу на дальню стійку – 0:1.
Майже увесь матч гостям прийшлось грати у меншості. На відпочинок команди пішли за мінімальної переваги гостей.
По перерві "містяни" навіть у десятьох збільшили перевагу у зустрічі. Фоден сам протягнув м'яч флангом, увірвався у штрафний та пробив у дальній кут воріт Брайтона – 0:2.
Вже через дві хвилини господарі скоротили перевагу гостей. Троссард скористався ганебною помилкою гравця Сіті, перехопив передачу, у штрафному суперника пошив у дурні п'ятьох футболістів "містян" та потужно пробив під поперечину – 1:2 без шансів для Едерсона.
Протягом шести хвилин господарі двічі шокували суперника. Спершу Вебстер найкраще зіграв на другому поверсі та головою зрівняв рахунок. А вже через чотири хвилини Берн з другої спроби таки пробив голкіпера – 3:2.
- Брайтона зробив неймовірний камбек, відігравшись з 0:2. Ця поразка не змінила становище МанСіті у таблиці, який і так вже став чемпіоном. Брайтона після перемоги з 41-м очком йде на 15 місці.
- За Сіті весь матч провів Олександр Зінченко, але провів доволі кволий поєдинок.
Брайтон – Манчестер Сіті відеоогляд