Лондонський "Челсі" 14-го вересня стартував в англійській Прем'єр-лізі сезону 2020/2021. "Аристократи" зустрічалися з "Брайтоном" та здобули переконливу перемогу.

Влітку "Челсі" підсилився зірковими футболістами, тому в новому сезоні від команди чекають лише перемог, пише 24 канал. Однак у першій грі відзначилися не новачки, а так звані ветерани команди.

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Рахунок у матчі відкрив Жоржиньо, який відзначився з пенальті. По перерві Троссард вирівняв рахунок, однак "сині" швидко відновили перевагу.

Шедевр Джеймса

Вихованець "Челсі" Ріс Джеймс створив справжній шедевр. 20-річний футболіст "Челсі" на 56 хвилині приборкав м'яч, пробіг декілька метрів та завдав гарматного удару.

М'яч на високій швидкості влучив у дальній кут та ледь не розірвав сітку. Голкіпер "Брайтона" Меттью Раян нічим не міг зарадити.

Добив "Брайтон" Курт Зума, який відзначився голом після кутового. 3:1 – "Челсі" вдало розпочав сезон.

Челсі – Брайтон відеоогляд матчу та голу Джеймса