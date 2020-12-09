10 декабря луганская Заря сыграет матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против Браги. В Украине болельщики могут посмотреть этот матч по телевидению, а также онлайн.

Матч шестого тура Лиги Европы Брага – Заря в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Трансляция матча начнется в 21:50. Сама игра стартует в 22:00, пишет 24 канал.

Смотреть онлайн матч Брага – Заря легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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Месячная подписка на канале "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 21:00 на канале выйдет программа "Путь в Гданьск". Она будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам еврокубковый матч Зари.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги Европы с публикацией видео голов проведет Спорт 24.

В сезоне 2020/2021 матче Лиги Европы будут доступны на платформе Megogo. Чтобы посмотреть матч Брага – Заря нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.