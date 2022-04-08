Брага – Рейнджерс 1:0

Гол: Абель Руис (40)

Матч Брага – Рейнджерс – единственный поединок, где не расписали ничью со счетом 1:1 в первых матчах 1/4 финала Лиги Европы.

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Руису удалось принести своей команде победу после грубейшей ошибки Балогуна в конце первого тайма.

Шотландская команда особо не рисковала. За весь поединок подопечные Джованни ван Бронгхорста не устроили сенсацию у ворот своих оппонентов.

Даже несмотря на отставание, Рейнджерс не прибегал к атаке "оружейников". Похоже, что такая игра устраивала и Брага.

Оружейники довели матч до минимальной победы, особенно не пытаясь найти второй гол. Вероятно, что и Рейнджерс ждал финального свистка, отложив продолжение дуэли на "Айброкс".

У подопечных Вана Бронгхорста есть неделя, чтобы подготовиться к следующей встрече. Уже 14 апреля состоится ответный матч.

Видеообзор матча