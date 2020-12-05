В Бахрейне состоялась квалификации гран-при Сахира в Формуле-1. Первые две стартовые позиции займут пилоты Mercedes – Валттери Боттас и Джордж Расселл.

Расселл на этом гран-при в Mercedes заменил Льюиса Хэмилтона. Британец досрочно выиграл свой седьмой титул чемпиона Формулы-1. Но он пропускает этап не из-за этого, а из-за коронавируса.

Что касается самого Расселла, то он этот сезон провел в другой команде – Williams.

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Но уже первые тесты в Бахрейне показали, что он может бороться за подиум в болиде Mercedes, показав лучшее время во время практики.

Но в квалификации его таки обошел другой пилот Mercedes Валттери Боттас. Его время на круге составило 0.53,377, в то время как Расселл уступил ему 0,026 секунды.

Третье время показал Макс Ферстаппен из Red Bull, проиграв лидеру лишь 0,056 секунды.

В целом первую десятку разделила меньше, чем секунда времени. Так, четвертый Шарль Леклер на Ferrari проиграл Боттасу лишь 0,236 секунды. А десятый Лэнс Стролл на Racing Point отстал на 0,823 секунды.

Гонка на гран-при Сахира начнется в воскресенье, 6 декабря. Старт в 19:10.