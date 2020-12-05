У Бахрейні відбулася кваліфікації гран-прі Сахіра в Формулі-1. перші дві стартові позиції займуть пілоти Mercedes – Валттері Боттас та Джордж Расселл.

Расселл на цьому гран-прі в Mercedes замінив Льюїса Хемілтона. Британець достроково виграв свій сьомий титул чемпіона Формули-1. Але пропускає він етап не через те, а через коронавірус.

Щодо самого Расселла, то він цей сезон провів в іншій команді – Williams.

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Але вже перші тести в Бахрейні показали, що він може боротися за подіум в боліді Mercedes, показавши найкращий час під час практики.

Та у кваліфікації його такий обійшов інший пілот Mercedes Валттері Боттас. Його час на колі склав 0.53,377, у той час як Расселл поступився йому 0,026 секунди.

Третій час показав Макс Ферстаппен з Red Bull, програвши лідеру лише 0,056 секунди.

Загалом першу десятку розділило менше, аніж секунда часу. Так, четвертий Шарль Леклер на Ferrari програв Боттасу лише 0,236 секунди. А десятий Ленс Стролл на Racing Point відстав на 0,823 секунди.

Гонка на гран-прі Сахіру розпочнеться в неділю, 6 грудня. Старт о 19:10.