Боттас опередил Хэмилтона и выиграл квалификацию гран-при Эмилии-Романьи
Формула-1 вернулась на легендарный трек в Имоле, которого не было в календаре 14 лет. Возвращение состоялось в результате первого двухдневного гран-при, поэтому до квалификации пилоты имели только одну, а не три практики.
Победителем квалификации гран-при Эмилии-Романьи стал пилот команды Mercedes Валттери Боттас, сообщает 24 канал.
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В квалификационных заездах на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле лучшее время показал финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас. Он на последнем круге опередил своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Это 4 поул Боттаса в этом сезоне и 15 в карьере.
Второе место в квалификации занял Хэмилтон (Mercedes). Третье время показал Макс Ферстаппен (Red Bull), четвертое – Пьер Гасли (AlphaTauri).
Результаты квалификации гран-при Эмилии-Романьи
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