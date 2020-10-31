Формула-1 вернулась на легендарный трек в Имоле, которого не было в календаре 14 лет. Возвращение состоялось в результате первого двухдневного гран-при, поэтому до квалификации пилоты имели только одну, а не три практики.

Победителем квалификации гран-при Эмилии-Романьи стал пилот команды Mercedes Валттери Боттас, сообщает 24 канал. К слову: Официально: Гасли остается в AlphaTauri до 2021 года В квалификационных заездах на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле лучшее время показал финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас. Он на последнем круге опередил своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Это 4 поул Боттаса в этом сезоне и 15 в карьере. Второе место в квалификации занял Хэмилтон (Mercedes). Третье время показал Макс Ферстаппен (Red Bull), четвертое – Пьер Гасли (AlphaTauri). Результаты квалификации гран-при Эмилии-Романьи Qualifying Classification



Some standout performances throughout the field #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/Twe7CB6x8a — Formula 1 (@F1) October 31, 2020