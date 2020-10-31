Формула-1 повернулася на легендарний трек в Імолі, якого не було в календарі 14 років. Повернення відбулося в результаті першого дводенного гран-прі, тому до кваліфікації пілоти мали тільки одну, а не три практики.

Переможцем кваліфікаціїг ран-прі Емілії-Романьї став пілот команди Mercedes Валттері Боттас, повідомляє 24 канал.

До слова: Офіційно: Гаслі залишається у AlphaTauri до 2021 року

У кваліфікаційних заїздах на автодромі Енцо і Діно Феррарі в Імолі найкращий час показав фінський пілот команди Mercedes Валттері Боттас. Він на останньому колі випередив свого напарника по команді Льюїса Хемілтона. Це 4 поул Боттаса в цьому сезоні і 15 в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів Хемілтон (Mercedes). Третій час показав Макс Ферстаппен (Red Bull), четвертий – П’єр Гаслі (AlphaTauri).

Результати кваліфікації гран-прі Емілії-Романьї