Формула-1: Боттас и Норрис одновременно вылетели в "карман" и едва не столкнулись – видео

В Баку стартовал 6 этап Формулы-1 гран-при Азербайджана-2021. В пятницу, 4 июня, гонщики традиционно знакомятся с конфигурацией трассы во время свободных заездов.

Боттас и Норрис вылетели с трассы

Во время практики едва не столкнулись пилот Mercedes Валттери Боттас и гонщик Mclaren Ландо Норрис. Гонщики избежали аварии в так называемом "кармане" в первом повороте.

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Первый с трассы в карман вылетел Боттас. Вслед за ним ехал Норрис, которому пришлось быстро тормозить, чтобы избежать аварии с Боттасом. К счастью, реакция не подвела британского гонщика.

Оба пилота быстро развернулись и продолжили свободные заезды.

Первую практику выиграл Макс Ферстаппен из Red Bull. Второе и третье время продемонстрировали пилоты Ferrari – Шарль Леклер и Карлос Сайнс соответственно.