Боттас і Норріс вилетіли з траси

Під час практики ледь не зіткнулися пілот Mercedes Валттері Боттас та гонщик Mclaren Ландо Норріс. Гонщики уникнули аварії у так званій "кишені" у першому повороті.

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Перший з траси в кишеню вилетів Боттас. Слідом за ним їхав Норріс, якому довелося швидко гальмувати, аби уникнути аварії з Боттасом. На щастя, реакція не підвела британського гонщика.

Обидва пілоти швидко розвернулися та продовжили вільні заїзди.

Першу практику виграв Макс Ферстаппен з Red Bull. Другий та третій час продемонстрували пілоти Ferrari – Шарль Леклер і Карлос Сайнс відповідно.