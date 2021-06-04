Боттас и Норрис вылетели с трассы
Во время практики едва не столкнулись пилот Mercedes Валттери Боттас и гонщик Mclaren Ландо Норрис. Гонщики избежали аварии в так называемом "кармане" в первом повороте.
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Первый с трассы в карман вылетел Боттас. Вслед за ним ехал Норрис, которому пришлось быстро тормозить, чтобы избежать аварии с Боттасом. К счастью, реакция не подвела британского гонщика.
Оба пилота быстро развернулись и продолжили свободные заезды.
Первую практику выиграл Макс Ферстаппен из Red Bull. Второе и третье время продемонстрировали пилоты Ferrari – Шарль Леклер и Карлос Сайнс соответственно.
- Квалификация гран-при Азербайджана состоится 5 июня и начнется в 15:00. Гонка состоится 6 июня и также стартует в 15:00.