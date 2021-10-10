Это первый победный этап для второго пилота команды "Мерседес" в этом сезоне. Всего в карьере это его 10 победа в гран-при.

Интересно Хэмилтон с рекордом выиграл квалификацию в Турции, но стартует вне топ-10: фото

Ферстаппен опередил Хэмилтона

Пилот команды "Ред Бул" Макс Ферстаппен, который борется за сезонное "золото", финишировал вторым. Также на подиум поднялся его партнер по команде Серхио Перес.

Четвертым приехал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Зато Льюис Хэмилтон, который борется за чемпионство с Ферстаппеном, финишировал лишь на 5 позиции.

В "зачетной" зоне также финишировали:

Пьер Гасли ("Альфа Таури"),

Ландо Норрис ("Макларен"),

Карлос Сайнс ("Феррари"),

Лэнс Стролл ("Астон Мартин"),

Эстебан Окон ("Альпин").



Старт гран-при Турции / Фото Михаил Гема для спорта 24

Турнирная таблица