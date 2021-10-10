Це перший переможний етап для другого пілота команди "Мерседес" у цьому сезоні. Загалом у кар'єрі це його 10 перемога в гран-прі.

Цікаво Хемілтон з рекордом виграв кваліфікацію в Туреччині, але стартуватиме поза топ-10: фото

Ферстаппен випередив Хемілтона

Пілот команди "Ред Бул" Макс Ферстаппен, який бореться за сезонне "золото", фінішував другим. Також на подіум піднявся його партнер по команді Серхіо Перес.

Четвертим приїхав пілот "Феррарі" Шарль Леклер. Натомість Льюїс Хемілтон, який змагається за чемпіонство з Ферстаппеном, фінішував лише на 5 позиції.

У "заліковій" зоні також фінішували:

П'єр Гаслі ("Альфа Таурі"),

Ландо Норріс ("Макларен"),

Карлос Сайнз ("Феррарі"),

Ленс Стролл ("Астон Мартін"),

Естебан Окон ("Альпін").



Старт гран-прі Туреччини / Фото Михайло Гема для Спорту 24

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