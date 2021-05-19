Бостон – Вашингтон 118:100 (27:21, 25:33, 38:26, 28:20)
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Селтикс лучше начали игру и владели инициативой. Однако гости не отпускали Бостон далеко вперед и даже ушли на большой перерыв с преимуществом в 2 очка.
После отдыха Бостон взялся за дело. Селтикс ушли в отрыв +16, который Вашингтон так и не отыграл.
- Украинец Лень провел на паркете более 11 минут. В его активе 5 очков и 4 подбора.
Бостон – Вашингтон видеообзор
- Теперь Вашингтону нужно 21 мая победить Индиану в финале за право сыграть в плей-офф. Команда Скотта Брукса выиграла у Пейсерс все три матча в "регулярке".
- Для Алексея Леня это шанс впервые сыграть в плей-офф НБА.