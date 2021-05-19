Бостон – Вашингтон 118:100 (27:21, 25:33, 38:26, 28:20)

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Селтікс краще розпочали гру та володіли ініціативою. Однак гості не відпускали Бостон далеко вперед і навіть пішли на велику перерву з перевагою у 2 очки.

Після відпочинку Бостон взявся за справу. Селтікс пішли у відрив +16, який Вашингтон так і не відіграв.

Українець Лень провів на паркеті понад 11 хвилин. У його активі 5 очок та 4 підбирання.

Бостон – Вашингтон відеоогляд