Бостон – Вашингтон 118:100 (27:21, 25:33, 38:26, 28:20)
Дивіться також Вашингтон Леня виграв останній матч регулярного чемпіонату НБА, перемога Оклахоми Михайлюка
Селтікс краще розпочали гру та володіли ініціативою. Однак гості не відпускали Бостон далеко вперед і навіть пішли на велику перерву з перевагою у 2 очки.
Після відпочинку Бостон взявся за справу. Селтікс пішли у відрив +16, який Вашингтон так і не відіграв.
- Українець Лень провів на паркеті понад 11 хвилин. У його активі 5 очок та 4 підбирання.
Бостон – Вашингтон відеоогляд
- Тепер Вашингтону потрібно 21 травня перемогти Індіану у фіналі за право зіграти у плей-офф. Команда Скотта Брукса виграла у Пейсерс всі три матчі в "регулярці".
- Для Олексія Леня це шанс вперше зіграти у плей-офф НБА.