Вашингтон – Шарлотт 115:110 (22:36, 30:20, 27:34, 36:20)
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Вашингтон Леня победил Шарлотт на своем паркете. Украинец Алексей Лень провел на площадке 4 минуты и сделал 1 подбор.
Команда украинца встретится с Бостоном за право сыграть в раунде плей-офф.
Вашингтон – Шарлотт видеообзор
Оклахома – Клипперс 117:112 (35:26, 27:34, 24:28, 31:24)
Оклахома Святослава Михайлюка обыграла на своем паркете Клипперс. Хозяева в течение первых двух четвертей владели преимуществом, однако Клипперс вышли вперед в третьей 12-минутке.
Но в последней четверти Оклахома вернула себе лидерство и довела игру до победы. Украинец Михайлюк пропустил матч.
Заметим, что Оклахома еще раньше потеряла шансы сыграть в раунде плей-офф.
Оклахома – Клипперс: видеообзор