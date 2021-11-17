Боснийские фанаты устроили драку на трибунах из-за флага Украины: видео инцидента

Начало матча Босния и Герцеговина – Украина (0:2) запомнилось неприятным инцидентом на трибунах. Все из-за украинского флага.

Перед началом матча украинские болельщики вывесили флаг Украины, что не понравилось боснийским фанатам.

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Инцидент спровоцировала группировка BHFanaticos, которые пытались прорваться на гостевой сектор. Впрочем, полиция быстро вмешалась, не дав агрессивным боснийцам прорваться. Добавим, что BHFanaticos – одна из крупнейших фанатских группировок в Боснии и Герцеговине, насчитывающая более 1000 человек.

Видео инцидента

Босния и Герцеговина – Украина: коротко о матче