Боснийские фанаты устроили драку на трибунах из-за флага Украины: видео инцидента
17 ноября 2021 , 07:10Читати новину українською
Источник:N1 Info
Начало матча Босния и Герцеговина – Украина (0:2) запомнилось неприятным инцидентом на трибунах. Все из-за украинского флага.
Перед началом матча украинские болельщики вывесили флаг Украины, что не понравилось боснийским фанатам.
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Инцидент спровоцировала группировка BHFanaticos, которые пытались прорваться на гостевой сектор. Впрочем, полиция быстро вмешалась, не дав агрессивным боснийцам прорваться. Добавим, что BHFanaticos – одна из крупнейших фанатских группировок в Боснии и Герцеговине, насчитывающая более 1000 человек.
Видео инцидента
Босния и Герцеговина – Украина: коротко о матче
- Сборная Украины по-прежнему будет бороться за выход на чемпионат мира. Пазл сложился. Мы обыграли Боснию, а Франция выиграла у Финляндии – 2:0.
- Хотя первый тайм добавил седых волос украинским фанатам. Очень безжизненная игра без остроты в атаке.
- А в защите провал на 45-й минуте. И просто невероятный сейв Георгия Бущана. Вратарь спас нашу команду после удара головой Хаджикадунича. Мяч попал в стойку, но никто не успел его добить в сетку.
- После перерыва нам удался быстрый гол. Цыганков прострелил на Ярмоленко, тот не смог пробить, но успел Зинченко и отправил мяч в пустые ворота.
- Затем снова был суперсейв Бущана. А добил боснийцев Артем Довбык, реализовавший выход с глазу на глаз.