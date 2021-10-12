Петев: Я знаю о вашем счастливом стадионе
Боснийцы попытаются показать ту игру, которая позволит им победить. Наставник не исключил, что его команду может устроить и ничья. Один пункт на выезде тоже неплохой результат. Петев не стал сравнивать работу Андрея Шевченко и его преемника Александра Петракова: "Шевченко сделал невероятную работу, создал крепкую команду, вывел ее на Евро-2020. Это не случайность. Петраков тренировал юношескую сборную, которую привел к званию чемпионов мира".
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Наставник Боснии и Герцеговины сделал смелое заявление перед важным поединком, который состоится во Львове. Специалист прекрасно знает, что город Льва – счастливое место для Украины и непобедимое для ее соперников. Но боснийцы хотят сломать эту статистику.
Я знаю о вашем счастливом стадионе. Надеемся, что мы сломаем эту статистику. Уверен, что нас ждет интересный и сложный матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре и от состояния газона,
– заявил тренер боснийцев.
- Особую поддержку во Львове отмечали украинские футболисты Роман Яремчук и Игорь Харатин. Игроки отметили, что всегда приятно в городе Льва. Яремчук и вообще заявил, что, так, как болеют во Львове, не болеют нигде. Роман – львовянин, поэтому нападающий будет вдвое больше мотивирован, чтобы забить на глазах родных фанатов.
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Боснийцам нужно лишь побеждать в последних трех поединках. Всех интересует, не окажут ли излишнее давление на футболистов такие задачи: "Давление и адреналин в футболе есть всегда. Нужно выйти и сыграть, как можно лучше. Необходимо быть максимально сконцентрированными и настроенными на победу. Другие матчи мне пока неинтересны, подумаю о них после поединка с Украиной".
Интересно, что Петер выделил тройку лидеров в составе "сине-желтых". В ней оказался и Руслан Малиновский, которому не нашлось место в заявке сборной Украины на октябрьские поединки.
Также специалист включил в этот список лучших игроков Украины Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Оба стали авторами голов в предыдущем поединке с Финляндией, в котором украинцы праздновали выездную победу (1:2).
- Босния и Герцеговина уступает "сине-желтым" двумя очками. У подопечных Александра Петракова 8 баллов, а у боснийцев – 6 пунктов. Соответственно сборные занимают второе и третье места.