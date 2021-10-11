"Ждем замечательной атмосферы на трибунах"

Игорь Харатин принял участие в традиционной предматчевой пресс-конференции. Футболист рассказал о пожеланиях тренера Легии, за которую сейчас выступает опорник.

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Футболист признался, что уже с нетерпением ждет матч с Боснией и Герцеговиной, который состоится на "Арене Львов". Харатин уже успел повидаться с семьей, которая будет его поддерживать с трибун: "Мне очень приятно находиться во Львове. У меня была встреча с семьей, с нетерпением ждем завтрашнего матча и ожидаем замечательной атмосферы".

Сборная Украины испытывает большой интерес к себе после каждого приезда в город Льва. Футболист рассказал, что приятно, когда к тебе приковано такое внимание.

Приятно, что столько людей приходит на пресс-конференцию, повторюсь, это очень важная игра, мы готовимся,

– ответил игрок "сине-желтых".

"Матчи за сборную – это другой уровень"

Перед отъездом в сборную Украины Харатин получил напутственные слова тренера Легии, где выступает украинец.

Тренер пожелал удачи, а также получить больше игрового опыта. Матчи за сборную – это другой уровень, мы понимаем, насколько это важные поединки, поэтому мы готовимся на все сто процентов,

– рассказал футболист.

Харатин выступает за варшавскую Легию с сентября 2021 года. В футболке нового клуба успел отметиться дебютным голом в ворота английского Лестера в Лиге Европы.

Поддержку львовских болельщиков выделил и нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Футболист родом из Львова, поэтому сыграет при поддержке родных для него трибун.

Тренер национальной команды Александр Петраков тоже заверил, что парни хорошо понимают, какого результата нужно достичь во Львове.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября. Начало встречи в 21:45.