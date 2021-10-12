Петев: Я знаю про ваш щасливий стадіон

Боснійці спробують показати ту гру, яка дозволить їм перемогти. Наставник не виключив, що його команду може влаштувати і мирова. Один пункт на виїзді теж непоганий результат. Петев не став порівнювати роботу Андрія Шевченка та його наступника Олександра Петракова: "Шевченко зробив неймовірну роботу, створив міцну команду, вивів її на Євро-2020. Це не випадковість. Петраков тренував юнацьку збірну, яку привів до звання чемпіонів світу".

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Наставник Боснії і Герцеговини зробив сміливу заяву перед важливим поєдинком, який відбудеться у Львові. Спеціаліст прекрасно знає, що місто Лева – щасливе місце для України та непереможне для її суперників. Але боснійці хочуть зламати цю статистику.

Я знаю про ваш щасливий стадіон. Сподіваємось, що ми зламаємо цю статистику. Впевнений, що на нас чекає цікавий та складний матч. Все залежатиме від того, як ми підійдемо до гри і від стану газону,

– заявив тренер боснійців.

Особливу підтримку у Львові відзначали українські футболісти Роман Яремчук та Ігор Харатін. Гравці зазначили, що завжди приємно у місті Лева. Яремчук й взагалі заявив, що, так, як уболівають у Львові, не уболівають ніде. Роман – львів'янин, тому нападник буде вдвічі більше вмотивований, щоб забити на очах рідних фанатів.

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Боснійцям потрібно лише перемагати в усіх останніх трьох поєдинках. Усіх цікавить, чи не чинитимуть зайвий тиск на футболістів такі завдання: "Тиск та адреналін у футболі є завжди. Потрібно вийти та зіграти, як можна краще Необхідно бути максимально сконцентрованими та налаштованими на перемогу. Інші матчі мені поки що нецікаві, подумаю про них після поєдинку з Україною".

Цікаво, що Петер виділив трійку лідерів у складі "синьо-жовтих". У ній опинився і Руслан Маліновський, якому не знайшлось місце у заявці збірної України на жовтневі поєдинки.

Також спеціаліст включив у цей список найкращих гравців України Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука. Обидвоє стали авторами голів у попередньому поєдинку з Фінляндією, у якому українці святкували виїзну перемогу (1:2).

Боснія і Герцеговина поступається "синьо-жовтим" двома очками. У підопічних Олександра Петракова 8 балів, а у боснійців – 6 пунктів. Відповідно збірні посідають друге та третє місця.

Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. Стартовий свисток німецького арбітра Фелікса Цвайєра на "Арені Львів" пролунає о 21:45.