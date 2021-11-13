Боснийцы в ауте, Финляндия продолжает борьбу: что нужно Украине для выхода в плей-офф

Победа Финляндии над Боснией и Герцеговиной в отборе Чемпионата мира-2022 стала не тем результатом, который хотели увидеть украинцы. Теперь сборной Украины Александра Петракова нужно только побеждать.

Финляндия не вышла из борьбы

Финская сборная 13 ноября на выезде обыграла Боснию и Герцеговину. Даже удаление в первом тайме не помешало финнам праздновать важную победу (1:3).

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Доблесть принесла финнам три очка, теперь в их активе 11 пунктов. "Бело-синие" опередили сборную Украины в группе D. Разница между этими национальными командами составляет два очка в пользу соперника "сине-желтых".

Перед последним туром отбора Чемпионата мира-2022 подопечные Александра Петракова имеют 9 баллов. Следующим соперником станут боснийцы, которые после поражения от финнов потеряли шансы занять вторую позицию в таблице. Поэтому футболисты Боснии и Герцеговины не будут иметь мотивации в последнем матче. Это большой плюс для украинцев.

Что нужно Украине для того, чтобы выйти в плей-офф

Команде Петракова нужно только побеждать боснийцев. Но не все зависит от "сине-желтых".

Украинцам нужно надеяться, что Франция не потерпит фиаско в игре с финнами. Если Украина в последнем туре будет праздновать победу, а финны распишут мировую с французами, то обе сборные будут иметь по 12 очков. Тогда все будет зависеть от дополнительных статистических показателей – разница мячей, забитые и личные встречи.