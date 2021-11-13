Фінляндія не виключилась із боротьби

Фінська збірна 13 листопада на виїзді переграла Боснію і Герцеговину. Навіть вилучення у першому таймі не завадило фінам святкувати важливу перемогу (1:3).

До теми Фінляндія у меншості несподівано перемогла боснійців, випередивши Україну у групі D

Звитяга принесла фінам три очки, тепер у їх активі 11 пунктів. "Біло-сині" випередили збірну України у групі D. Різниця між цими національними командами складає два очки на користь суперника "синьо-жовтих".

Перед останнім туром відбору чемпіонату світу-2022 підопічні Олександра Петракова мають 9 балів. Наступним суперником стануть боснійці, які після поразки від фінів втратили шанси посісти другу позицію у таблиці. Тому футболісти Боснії і Герцеговини не будуть мати мотивації в останньому матчі. Це великий плюс для українців.

Що потрібно Україні для того, щоб вийти у плей-офф

Команді Петракова потрібно лише перемагати боснійців. Але не все залежить від "синьо-жовтих".

Українцям потрібно сподіватись, що Франція не зазнає фіаско у грі з фінами. Якщо Україна в останньому турі святкуватиме звитягу, а фіни розпишуть мирову з французами, то обидві збірні матимуть по 12 очок. Тоді все залежатиме від додаткових статистичних показників – різниця м'ячів, забиті та особисті зустрічі.