Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка раздумывает над завершением карьеры, но дело главного шутника "сине-желтых" живет. Это с успехом продемонстрировал Александр Зинченко.
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Зинченко перевоплотился в Коноплянку
Во время традиционной пресс-конференции один из боснийских журналистов задал вопрос Зинченко на своем языке. Игрок лондонского Арсенала не растерялся и сказал переводчику, что все понял.
Через несколько секунд Александр улыбнулся и заявил, что пошутил, вспомнив главного весельчака сборной.
"Я все понял, не переводите. Это шутка, Евгений Коноплянка (смеется)", – сказал Зинченко.
Видео шутки Зинченко
Напомним, что подобным образом Евгений Коноплянка пошутил накануне матча со Словенией в 2015 году. Тогда журналист задал вопрос на словенском.