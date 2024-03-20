Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка раздумывает над завершением карьеры, но дело главного шутника "сине-желтых" живет. Это с успехом продемонстрировал Александр Зинченко.

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Зинченко перевоплотился в Коноплянку

Во время традиционной пресс-конференции один из боснийских журналистов задал вопрос Зинченко на своем языке. Игрок лондонского Арсенала не растерялся и сказал переводчику, что все понял.

Через несколько секунд Александр улыбнулся и заявил, что пошутил, вспомнив главного весельчака сборной.

"Я все понял, не переводите. Это шутка, Евгений Коноплянка (смеется)", – сказал Зинченко.

Видео шутки Зинченко

Напомним, что подобным образом Евгений Коноплянка пошутил накануне матча со Словенией в 2015 году. Тогда журналист задал вопрос на словенском.

Важно! Полуфинальный матч отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Также известна бригада арбитров, которая рассудят матч.