Главный тренер сборной Украины не стал давать конкретного ответа относительно состояния здоровья Виктора Цыганкова, который приехал в расположение национальной команды с травмой. Правый вингер получил повреждение в матче Ла Лиги Осасуна – Жирона.

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Ребров рассказал о состоянии Цыганкова

У Цыганкова повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава. Однако он поехал с командой в Сараево.

На предматчевой пресс-конференции Реброва заявил, что у них еще остается время, чтобы окончательно определиться, поможет ли Виктор команде в ближайшем матче. В то же время Сергей Станиславович добавил, что в Боснию и Герцеговину отправилось немало игроков, которые могут сыграть на позиции Цыганкова.

Также Ребров успокоил сторонников сборной Украины об отсутствии других травмированных.

Цыганков в команде. У нас есть еще один день. После сегодняшней тренировки посмотрим, как он чувствует себя, оценим его состояние. Надеемся, он восстановится как можно быстрее. Конечно, Виктор – важный футболист. Но мы привезли 20 игроков, некоторые из них могут сыграть на позиции Цыганкова. Новых повреждений нет. Все восстанавливаются, все готовятся. Мне всегда сложно выбрать, кто не попадет в заявку. Я вижу тренировочный процесс, вижу, как все работают,

– рассказал коуч "сине-желтых".

Отметим! Цыганков уже имеет за своей спиной 50 матчей за сборную Украины (11 мячей). Полуфинал плей-офф отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в 21:45 (по Киеву). Победитель противостояния выйдет в финал, где сыграет 26 марта против триумфатора пары Израиль – Исландия.

К слову, в этом сезоне-2023/2024 26-летний правый вингер уже успел провести 27 поединков за Жирону, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами. Виктор пропускал определенные периоды из-за повреждения, но это не помешало украинцу сохранить статус одного из лидеров испанского клуба.