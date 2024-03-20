Команда Сергея Реброва через стыковые матчи попытается пробиться на чемпионат Европы-2024. Первым барьером на пути к цели будет сборная Боснии и Герцеговины.

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В ожидании результативного футбола

Балканскую команду возглавляет известный в прошлом форвард Саво Милошевич. Он хорошо знает Сергея Реброва, с которым вместе играли в казанском Рубине.

Во время пресс-конференции Милошевич заявил, что готов ко всем неожиданным сценариям, которые могут произойти в матче с Украиной. Его подопечные даже отрабатывали пробитие пенальти.

"Я уже несколько раз повторял, что если бы я не верил, что мы можем достичь необходимого результата, меня бы здесь даже не было. Думаю, ребята рассуждают так же.

Да, мы тренировали одиннадцатиметровые удары. Очень важно быть готовыми к любому сценарию, который может произойти", – отметил Милошевич.

50-летний тренер надеется благодаря быстрым контратакам добыть преимущество в счете и в итоге завершить встречу в свою пользу.

Самое главное – это победа. Завтрашний матч должен быть быстрым и результативным. Моя идея – как можно быстрее добраться до ворот соперника и пробить по ним. Я не сторонник долгосрочного владения мячом,

– заявил Милошевич.

Напомним, что перед матчем Саво Милошевич отметился несколькими провокационными заявлениями. В частности он заявил, что "ситуация в Украине – это их проблемы".

На что наставник Украины Сергей Ребров пообещал провести воспитательную беседу с бывшим одноклубником.

Важно! Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.