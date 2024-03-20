Команда Сергія Реброва через стикові матчі спробує пробитися на чемпіонат Європи-2024. Першим бар'єром на шляху до мети буде збірна Боснії і Герцеговини.

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В очікуванні результативного футболу

Балканську команду очолює відомий в минулому форвард Саво Мілошевич. Він добре знає Сергія Реброва, з яким разом грали у казанському Рубіні.

Під час пресконференції Милошевич заявив, що готовий до усіх несподіваних сценаріїв, які можуть відбутися в матчі з Україною. Його підопічні навіть відпрацьовували пробиття пенальті.

"Я вже декілька разів повторював, що якби я не вірив, що ми можемо досягти необхідного результату, мене б тут навіть не було. Гадаю, хлопці міркують так само.

Так, ми тренували одинадцятиметрові удари. Дуже важливо бути готовими до будь-якого сценарію, який може статися", – зазначив Милошевич.

50-річний тренер сподівається завдяки швидким контратакам здобути перевагу в рахунку і в підсумку завершити зустріч на свою користь.

Найголовніше – це перемога. Завтрашній матч має бути швидким і результативним. Моя ідея – якнайшвидше дістатися воріт суперника і пробити по них. Я не прихильник довгострокового володіння м’ячем,

– заявив Милошевич.

Нагадаємо, що перед матчем Саво Милошевич відзначився кількома провокативними заявами. Зокрема він заявив, що "ситуація в Україні – це їхні проблеми".

На що наставник України Сергій Ребров пообіцяв провести виховну бесіду з колишнім одноклубником.

Важливо! Півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в місті Зениця. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.