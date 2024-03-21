Збірна України опинилася в ролі наздоганяючих на початку другого тайму. Фатальною виявилася 57-ма хвилина поєдинку, пише 24 Канал.

До теми Боснія і Герцеговина – Україна: онлайн-трансляція матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024

Атака правим флангом боснійців завершилася пасом у штрафний майданчик від захисника Зальцбурга Дедіча. На передачу відгукнувся футболіст "синьо-жовтих" Микола Матвієнко, який зрізав м'яч у власні ворота.

Відео автоголу Матвієнка

Нагадаємо, що збірну України влаштує лише перемога. У такому випадку підопічні Реброва вийдуть до фіналу плей-оф відбору Євро-2024.