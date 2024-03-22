Поединок в Зенице выдался непростым для подопечных Сергея Реброва. Лишь в последние пять минут встречи украинцы сумели забить два гола и вырвать важнейшую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1).

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Селезнев: Выйдите и сами попробуйте

Несмотря на положительный результат, немало экспертов и болельщиков раскритиковали "сине-желтых" за невыразительную игру. На защиту футболистов сборной стал Евгений Селезнев. Он посоветовал "знатокам" попробовать сыграть лучше.

"Я не могу сказать, что очень слабо сыграли наши ребята, как многие говорят. Они сыграли, как надо было и забили на один мяч больше, чем соперник.

Я не понимаю, для чего критикуют сборную. Ребята молодцы, тренер молодец, все молодцы, потому что выиграли. Я вообще не понимаю, когда начинают критиковать. То игра не та, то еще что-то не то. Выйдите и сами попробуйте, может у вас лучше получится", – заявил Селезнев.

Прогноз от Селезнева

Также легенда Днепра поделился ожиданиями от матча с Исландией. Победитель поединка получит заветную путевку на Евро-2024.

Будет намного тяжелее, чем было с боснийцами. Намного. Дай Бог, чтобы вернулся Виктор Цыганков. Но кто бы там ни играл – они понимают, для чего это делают. Они играют не для себя, а за страну. Да еще и в такое сложное время для нее. Ребята это понимают, поверьте мне. Я с некоторыми футболистами общаюсь,

– отметил Селезнев.

Напомним, что матч Украина – Исландия состоится во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена". Игра начнется в 21:45.