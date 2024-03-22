Поєдинок у Зениці видався непростим для підопічних Сергія Реброва. Лише в останні п'ять хвилин зустрічі українці зуміли забити два голи та вирвати надважливу перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1).

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Селезньов: Вийдіть і самі спробуйте

Попри позитивний результат, чимало експертів та вболівальників розкритикували "синьо-жовтих" за невиразну гру. На захист футболістів збірної став Євген Селезньов. Він порадив "знавцям" спробувати зіграти краще.

"Я не можу сказати, що дуже слабко зіграли наші хлопці, як багато хто каже. Вони зіграли, як треба було і забили на один м’яч більше, аніж суперник.

Я не розумію, для чого критикують збірну. Хлопці молодці, тренер молодець, всі молодці, бо виграли. Я взагалі не розумію, коли починають критикувати. То гра не та, то ще щось не те. Вийдіть і самі спробуйте, може у вас краще вийде", – заявив Селезньов.

Прогноз від Селезньова

Також легенда Дніпра поділився очікуваннями від матчу з Ісландією. Переможець поєдинку здобуде заповітну путівку на Євро-2024.

Буде набагато важче, аніж було з боснійцями. Набагато. Дай Боже, щоби повернувся Віктор Циганков. Але хто б там не грав – вони розуміють, задля чого це роблять. Вони грають не для себе, а за країну. Та ще й в такий складний час для неї. Хлопці це розуміють, повірте мені. Я з деякими футболістами спілкуюся,

– зазначив Селезньов.

Нагадаємо, що матч Україна – Ісландія відбудеться у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Гра розпочнеться о 21:45.