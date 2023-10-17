Первый тайм стал настоящим кошмаром для хозяев. Пять раз Португалия забила в первые 45 минут. Дело начал капитан и лидер Португалии Роналду, уже на 5-й минуте реализовавший пенальти, пишет 24 Канал.

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Через 15 минут Криштиану уже оформил дубль. После чего с голы взялись его партнеры по сборной – Бруно Фернандеш, Жуан Канселу и Жуан Феликс. Свисток на перерыв зафиксировал разгром в пользу команды Роналду 0:5. Такого позора для боснийцев уже давно не было.

Во втором тайме португальцы словно пожалели уже и так обиженного соперника. Гости больше не забивали, а хозяева так и не смогли хотя бы на гол престижа. Финальный свисток зафиксировал победу Португалии 0:5.

Любопытно! Еще перед этим матчем сборная Португалии досрочно гарантировала выход на Евро-2024. Сделала она это после победы 3:2 над Люксембургом.

Был в матче Босния и Герцеговина – Португалия – еще один интересный эпизод. В одном из эпизодов на поле выбежал болельщиков. Полностью прогнозируемо побежал он к главной звезде на футбольном поле Роналду, чтобы сделать селфи. Однако выбег фаната был не слишком удачным и чуть не травмировал Криштиану.

Болельщик чуть не повалил португальца на газон, наступив ему на ногу, когда стюарды пытались убрать поклонника CR7 с поля.

После чего Роналду, пытавшемуся быстро вбросить аут, еще несколько секунд разминал ногу, которой досталось от болельщика.

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Отметим, что Роналду отыграл 66 минут против боснийцев, после чего его на поле сменил Диогу Жота. Ведь и так вопрос о победе для португальцев был решен еще в первом тайме.