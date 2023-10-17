Перший тайм став справжнім жахом для господарів. Аж п'ять разів Португалія забила у перші 45 хвилин. Справу розпочав капітан та лідер Португалії Роналду, який вже на 5-й хвилині реалізував пенальті, пише 24 Канал.

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Через 15 хвилин Кріштіану вже оформив дубль. Після чого з голи взялись його партнери по збірній – Бруну Фернандеш, Жуан Канселу та Жуан Фелікс. Свисток на перерву зафіксував розгром на користь команди Роналду 0:5. Такого позору для боснійців вже давно не було.

Натомість у другому таймі португальці наче пожаліли вже і так скривдженого суперника. Гості більше не забивали, а господарі так і не спромоглись бодай на гол престижу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Португалії 0:5.

Цікаво! Ще перед цим матчем збірна Португалії достроково гарантувала собі вихід на Євро-2024. Зробила вона це після звитяги 3:2 над Люксембургом.

Був у матчі Боснія і Герцеговина – Португалія ще один цікавий епізод. В одному з епізодів на поле вибіг уболівальників. Цілком прогнозовано побіг він до головної зірки на футбольному полі Роналду, аби зробити селфі. Однак вибіг фаната був не надто вдалий та ледь не травмував Кріштіану.

Уболівальник мало не повалив португальця на газон, наступивши йому на ногу, коли стюарди намагались забрати прихильника CR7 із поля.

Після чого Роналду, який намагався швидко вкинути аут, ще декілька секунд розминав ногу, якій дісталось від уболівальника.

Фанат вибіг на поле до Роналду: дивіться відео

Відзначимо, що Роналду відіграв 66 хвилин проти боснійців, після чого його на полі змінив Діогу Жота. Адже і так питання перемоги для португальців було вирішене ще у першому таймі.