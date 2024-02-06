Збірна України не зуміла здобути пряму путівку на чемпіонат Європи-2024 за підсумком відбіркового турніру. Проте підопічні Сергія Реброва зберігають шанси потрапити на турнір через матчі плей-оф.

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Мілошевич сподівається потрапити на Євро-2024

Легендарний сербський нападник Саво Мілошевич з вересня 2023 року очолює збірну Боснії і Герцеговини. Тренер балканців очікує непростий поєдинок з українцями.

У плей-оф буде непросто, тим більше що наш перший суперник – дуже якісна Україна. Добре, що граємо вдома, я сподіваюся, що ми проведемо тут дві гри. Подібний варіант плей-оф складний, і в одній грі можливо все. Я вірю, що ми зможемо досягти успіху і відібратися на чемпіонат Європи. Ми всі зосереджені на цьому завданні. Ми уявляємо, що плануємо робити в тактичному сенсі, і я вірю, що ми будемо готові до плей-оф,

– зазначив Мілошевич.

Коли та де гратиме Україна плей-оф