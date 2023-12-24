Стало известно, где сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф квалификации к чемпионату Европы 2024 года против национальной команды Боснии и Герцеговины. Матч состоится 21 марта в боснийском городе Зеница на стадионе "Билино Поле" и начнется в 21.45 по киевскому времени.

Читайте также: Почти родная атмосфера: где сборная Украины Реброва проведет "домашний" финал плей-офф на Евро-2024

Украина уже побеждала Боснию и Герцеговину в Зенице

Стадион "Билино Поле" является фартовым для "сине-желтых". Именно на этой арене сборная Украины победила боснийцев в 2021 году в рамках отбора к чемпионату мира 2022 благодаря голам Александра Зинченко и Артема Довбика.

К слову. Предстоящее противостояние будет третьим между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. "Сине-желтые" еще не знают вкуса поражений – одна победа и ничья.

Финальная часть турнира Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Украине для выхода на континентальный форум сначала нужно победить Боснию и Герцеговину, а затем одолеть триумфатора встречи Израиль – Исландия.