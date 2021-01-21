Босния и Герцеговина со скандалом назначила нового тренера – это соперник Украины в отборе ЧМ
Соперником сборной Украины по футболу в отборе на чемпионат мира 2022 года является Босния и Герцеговина. Новым тренером команды стал болгарин Ивайло Петев.
За назначение Ивайло Петева проголосовали во время исполкома Футбольного союза Боснии и Герцеговины, говорится на сайте организации. На нем присутствовало 13 из 15 членов исполкома, 12 из которых проголосовали за назначение Петева.
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Отметим, что один из участников исполкома пропускал заседание из-за карантина. Отсутствовал и президент Футбольного союза Ельведин Бегич, который перед тем заявлял о том, что он выступает против кандидатуры Петева.
Контракт с Петевым подписан на два года. И есть возможность его пролонгации еще на два года.
Под руководством Петева сборная Боснии и Герцеговины должна выступить в отборе на чемпионат мира 2022 года. Эта команда является соперником сборной Украины в квалификации, и именно двумя матчами против "драконов" украинцы будут заканчивать отбор. Первый матч состоится 12 октября в Украине. На выезде "сине-желтые" сыграют 16 ноября.
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала
Что известно об Ивайло Петеве
- Ивайло Петеву 45 лет.
- Тренерскую карьеру начал в 2009 году.
- Был главным тренером Лудогорца, с которым дважды выигрывал чемпионат Болгарии, а также Кубок и Суперкубок Украины.
- Также тренировал кипрский АЕЛ, хорватское Динамо (Загреб), кипрскую Омонию, Саудовскую Аль-Кадисию и польскую Ягеллонию.
- В 2014-2016 годах был главным тренером сборной Болгарии.
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