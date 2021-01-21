Суперником збірної України з футболу у відборі на Чемпіонат світу 2022 року є Боснія та Герцеговина. Новим тренером команди став болгарин Івайло Петєв.

За призначення Івайло Петєва проголосували під час виконкому Футбольного союзу Боснії та Герцеговини, йдеться на сайті організації. На ньому було присутні 13 з 15 членів виконкому, 12 з яких проголосували за призначення Петєва.

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Відзначимо, що один з учасників виконкому пропускав засідання через карантин. Був відсутність і президент Футбольного союзу Єльведін Бегіч. який перед тим заявляв про те, що він виступає проти кандидатури Петєва.

Контракт з Петєвим підписаний на два роки. І є можливість його пролонгації ще на два роки.

Під керівництвом Петєва збірна Боснії та Герцеговини має виступити у відборі на Чемпіонат світу 2022 року. Ця команда є суперником збірної України у кваліфікації, і саме двома матчами проти "драконів" українці закінчуватимуть відбір. Перший матч відбудеться 12 жовтня в Україні. на виїзді "синьо-жовті" зіграють 16 листопада.



Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу

Що відомо про Івайло Петєва