УАФ обратилась к УЕФА и ФИФА с требованием не допустить матч россия – Босния и Герцеговина

10 сентября 2022 , 14:18
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Источник:

УАФ

Сборная Боснии и Герцеговины сообщила, что планирует сыграть в товарищеском матче против россии. Игра запланирована на 19 ноября в санкт-петербурге.

Позиция УАФ

Украинская ассоциация футбола 10 сентября отреагировала на информацию. В УАФ обратились к УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведение товарищеского матча россия – Босния и Герцеговина.

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"Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА.

В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями", – заявили в УАФ.

Напомним, что игра запланирована на 19 августа в Санкт-Петербурге на "газпром-арене".

Что известно о возможном матче

  • Ведущие футболист Боснии и Герцеговины против проведения такого поединка, они подчеркнули, что не поедут в россию. Капитан сборной Эдин Джеко подчеркнул, что он солидарен с народом Украины.
  • Также на ответный матч иронического отреагировал и лидер сборной Украины Руслан Малиновский.
  • Информацию о матче между БиГ раскритиковала и мэр Сараево Беньямина Карич. Она подчеркнула, что город прекратит сотрудничество с Ассоциацией футбола, если этот матч все-таки состоится.
Автор: Дарина Жданович