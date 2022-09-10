УАФ обратилась к УЕФА и ФИФА с требованием не допустить матч россия – Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины сообщила, что планирует сыграть в товарищеском матче против россии. Игра запланирована на 19 ноября в санкт-петербурге.

Позиция УАФ

Украинская ассоциация футбола 10 сентября отреагировала на информацию. В УАФ обратились к УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведение товарищеского матча россия – Босния и Герцеговина.

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"Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА.

В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями", – заявили в УАФ.

Напомним, что игра запланирована на 19 августа в Санкт-Петербурге на "газпром-арене".

Что известно о возможном матче