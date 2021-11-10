Босния и Герцеговина потеряла еще одного лидера накануне важного матча с Украиной

Сборная Боснии и Герцеговины продолжает страдать от кадровых потерь. Основной защитник команды Юсуф Газибегович не сможет помочь в игре против Украины.

Еще одна потеря соперника Украины

Тренерский штаб во главе с Ивайло Петевым придется серьезно подумать над составом команды в матче отбора чемпионата мира-2022 против Украины. Сборная уже из-за травмы потеряла капитана команды и ключевого игрока атаки Эдина Джеко.

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Но на этом проблемы не закончились. Сборная Боснии и Герцеговины понесла еще одну важную потерю – Юсуф Газибегович не прибыл в расположение национальной команды, но не по собственной воле. В австрийском Штурме, за который выступает защитник, вспышка коронавируса. Положительный тест на COVID-19 получил и сам босниец. Футболист находится на самоизоляции.

Есть проблемы и у Украины. Не поможет "сине-желтым" из-за травмы фланговый защитник Динамо Виталий Миколенко.

Боснийцев ждут еще два домашних поединка квалификационного раунда. 13 ноября сборная сыграет против финнов, а уже 16 ноября примет Украину. Именно матч против украинцев будет решающим в распределении мест в таблице. Перед последними встречами отбора Украина идет второй в группе D, у подопечных Александра Петракова 9 очков. Лишь на одно меньше в Финляндии. Босния и Герцеговина идет четвертой – 7 пунктов.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в 21:45.