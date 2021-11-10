Ще одна втрата суперника України

Тренерський штаб на чолі з Івайло Петєвим прийдеться серйозно подумати над складом команди у матчі відбору чемпіонату світу-2022 проти України. Збірна вже через травму втратила капітана команди та ключового гравця атаки Едіна Джеко.

До речі Фанати не зможуть підтримати збірну України у вирішальному матчі проти Боснії та Герцеговини

Але на цьому проблеми не закінчились. Збірна Боснії і Герцеговини зазнала ще однією важливої втрати – Юсуф Газібегович не прибув у розташування національної команди, але не з власної волі. В австрійському Штурмі, за який виступає захисник, спалах коронавірусу. Позитивний тест на COVID-19 отримав й сам боснієць. Футболіст перебуває на самоізоляції.

Є проблеми й в України. Не допоможе "синьо-жовтим" через травму фланговий захисник Динамо Віталій Миколенко.

На боснійців чекають ще два домашні поєдинки кваліфікаційного раунду. 13 листопада збірна зіграє проти фінів, а вже 16 листопада прийме Україну. Саме матч проти українців буде вирішальним у розподілі місць у таблиці. Перед останніми зустрічами відбору Україна йде другою у групі D, у підопічних Олександра Петракова 9 очок. Лише на одне менше у Фінляндії. Боснія і Герцеговина йде четвертою – 7 пунктів.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 16 листопада о 21:45.