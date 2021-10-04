Босния потеряла уже 5 футболистов

Соперник сборной Украины потерял еще двоих футболистов. За боснийцев в октябре не смогут сыграть защитник сербского Партизана Синиша Саничанин и полузащитник венгерского Ференцвароша Стипе Лончар.

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Саничанин 4 октября сдал положительный тест на коронавирус. В то же время Лончар получил травму.

Наставник Боснии и Герцеговины Ивайло Петев вызвал в лагерь своей команды хавбека Элвиса Шарыча из хорватской Горицы.

Ранее Босния и Герцеговина потеряла троих футболистов. Травмы получили полузащитники Милана Раде Крунич и Барселоны Миралем Пьянич, а также защитник ЧФР Клуж Матео Сушич.

Сборная Украины примет Боснию и Герцеговину 12 октября во Львове. Поединок начнется в 21:45. До этого сборные никогда не пересекались на футбольном поле.