Боснія втратила вже 5 футболістів

Суперник збірної України втратив ще двох футболістів. За боснійців у жовтні не зможуть зіграти захисник сербського Партизана Сініша Санічанін та півзахисник угорського Ференцварошу Стіпе Лончар.

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Санічанін 4 жовтня здав позитивний тест на коронавірус. Водночас Лончар зазнав травми.

Наставник Боснії і Герцеговини Івайло Пєтєв викликав у табір своєї команди хавбека Елвіса Шарича з хорватської Гориці.

Раніше Боснія і Герцеговина втратила трьох футболістів. Травми отримали півзахисники Мілана Раде Крунич та Барселони Міралем П'янич, а також захисник ЧФР Клуж Матео Сушич.

Збірна України прийме Боснію і Герцеговину 12 жовтня у Львові. Поєдинок розпочнеться о 21:45. До цього збірні ніколи не перетиналися на футбольному полі.