"Кто в центре пятками отдает и еще в таком матче"

25-летний нападающий Артем Беседин рассказал об игре в сборной Украины под руководством Андрея Шевченко. Футболист признался, что после ошибок мог услышать критику из уст наставника.

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Был такой момент после матча группового раунда Евро-2020 Украина – Северная Македония. Тогда динамовец вышел на поле в середине второго тайма, но допустил грубую ошибку. Его игра пяткой, которая привела к обрезке, едва не позволила сопернику забить.

Произошел этот неприятный эпизод в конце матча. Мяч после удара игрока Северной Македонии пролетел в метре от стойки.

Тогда Беседину досталось от Шевченко в раздевалке. Но футболист с пониманием воспринял всю критику от специалиста. Он понимал, что не должен был так действовать в конце поединка.

Я захожу в раздевалку, а он видно, что переживает. Мне говорит: "Что ты делаешь?". Но только не такими словами. И далее: "Кто так играет? Кто в центре пятками отдает и еще в таком матче?". И давай, короче... Шевченко мог напихать, и все по делу. Кто как к этому относится. Это же не шутки. Серьезный турнир, серьезные задачи. Я это все прекрасно понимаю,

– рассказал Беседин.