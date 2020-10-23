В субботу, 24 октября, в чемпионате Германии состоится принципиальное рурское дерби, когда в гости к дортмундской "Боруссии" пожалует ее непримиримый соперник – "Шальке" из Гельзенкирхена. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

К этому матчу команды подходят на разных полюсах турнирной таблицы. "Боруссия" делит с "Баварией" второе место, в то время как "Шальке" – второй с "конца". "Кобальтовые" продолжают свою позорную серию без побед. Она тянется с 17 января 2020 года (победу над "Гертой" в кубке Германии в расчет не берем, ведь она была добыта уже в экстратайме) и составляет 22 матча!

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Новый сезон особых изменений не принес – поражение 8:0 от "Баварии" уже в первом туре. Поэтому уже после второго тура Давид Вагнер был отправлен в отставку. И лишь в четвертом туре "Шальке" удалось набрать первые очки – ничья с "Унионом". Но разница голов уже составляет 2: 16.

"Боруссия" на этом фоне выглядит значительно лучше. Команда выиграла три из четырех матчей в Бундеслиге. Но среди недели команда проиграла на выезде итальянскому "Лацио" в Лиге чемпионов.

Несмотря на это, сомнений в победе "Боруссии" в этом матче не возникает. В Marathonbet на этот матч выставили нулевую маржу, поэтому дали самые высокие коэффициенты на итоговый результат – 1,24 на победу "Боруссии", 7,40 на ничью и 16,75 на победу "Шальке".

Матч "Боруссия" – "Шальке" состоится в субботу, 24 октября. Начало в 19:30.

В матче можно ожидать и на большое количество голов – "тотал голов матча больше 2,5" – всего 1,42. А гол "Боруссии" – 1,028.

Больше всего шансов отличиться в этом матче имеет Эрлинг Голанд – 1,50 на его гол. Гол Джейдона Санчо – 1,90.

В "Шальке" Ведад Ибишевич и Бенито Раман получили одинаковые коэффициенты на гол – по 3,50.