В суботу, 24 жовтня, в чемпіонаті Німеччини відбудеться принципове рурське дербі, коли в гості до дортмундської "Боруссії" завітає її непримиримий суперник – "Шальке" з Гельзенкірхена. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

До цього матчу команди підходять на різних полюсах турнірної таблиці. "Боруссія" ділить з "Баварією" друге місце, у той час як "Шальке" – другий з "кінця". "Кобальтові" продовжують свою ганебну серію без перемог. Вона тягнеться з 17 січня 2020 року (перемогу над "Гертою" в кубку Німеччини до уваги не беремо, адже вона була здобута вже у екстратаймі) і складає 22 матчі!

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Новий сезон особливих змін не приніс – поразка 8:0 від "Баварії" вже у першому турі. Тож вже після другого туру Давід Вагнер був відправлений у відставку. І лише в четвертому турі "Шальке" вдалося набрати перші очки – нічия з "Уніоном". Але різниця голів вже складає 2:16.

"Боруссія" на цьому фоні виглядає значно краще. Команда виграла три з чотирьох матчів в Бундеслізі. Але серед тижня команда програла на виїзді італійському "Лаціо" в Лізі чемпіонів.

Попри це, сумнівів у перемозі "Боруссії" в цьому матчі не виникає. В Marathonbet на цей матч виставили нульову маржу, відтак дали найвищі коефіцієнти на підсумковий результат – 1,24 на перемогу "Боруссії", 7,40 на нічию та 16,75 на перемогу "Шальке".

Матч "Боруссія" – "Шальке" відбудеться в суботу, 24 жовтня. Початок о 19:30.

В матчі можна очікувати і на значну кількість голів – "тотал голів матчу більше 2,5" – лише 1,42. А гол "Боруссії" – 1,028.

Найбільше шансів відзначитися в цьому матчі має Ерлінг Голанд – 1,50 на його гол. Гол Джейдона Санчо – 1,90.

В "Шальке" Ведад Ібішевіч та Беніто Раман отримали однакові коефіцієнти на гол – по 3,50.