Боруссия Дортмунд объявила о переходе Санчо в Манчестер Юнайтед

Футболист Боруссии Дортмунд и сборной Англии Джейдон Санчо переходит в Манчестер Юнайтед. Английский футболист будет выступать за МЮ с сезона-2021/2022.

Санчо переходит в МЮ

Боруссия Дортмунд подтвердила договоренность с Манчестер Юнайтед о трансфере Джейдона Санчо.

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В финансовом отчете о сделке говорится, что сумма трансфера составит 85 миллионов евро. Для завершения сделки Санчо осталось успешно пройти медицинское освидетельствование в Манчестер Юнайтед.

Англичанин получит пятилетний контракт в МЮ. По информации СМИ, Санчо будет зарабатывать более 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю с учетом бонусов.

Что известно о Санчо