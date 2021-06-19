Депай переходит в Барселону на правах свободного агента, ведь его контракт с французским Лионом закончился. Контракт с испанским клубом будет рассчитан до конца сезона 2022/2023.

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Издание Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 45 миллионов евро.

Депай стал четвертым новичком Барселоны в летнее межсезонье. При этом трое игроков перешли к "сине-гранатовым". Кроме Депая, это Серхио Агуэро и Эрик Гарсия из Манчестер Сити. И только за Эмерсона пришлось заплатить 9 миллионов евро.

Депай может сыграть на должности левого атакующего полузащитника и нападающего.

В прошлом сезоне в чемпионате Франции за Лион он забил 20 голов в 37 матчах.