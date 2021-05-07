Боруссия оказалась в крайне сложном положении. Команда может остаться без Лиги чемпионов следующего сезона. И пока до последнего борется за попадание в топ-4 по итогам чемпионата. Пока команда отстает на один балл от четвертого Айнтрахта.

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Но "шмели" победили в четырех последних матчах в чемпионате, поэтому имеют хорошую динамику.

А вот РБ Лейпциг матче Бундеслиги проводит уже без энтузиазма после поражения от Баварии. Вряд ли "быки" потеряют второе место. Как и не замахнутся на чемпионство. Так как, что отрыв от Вольфсбурга составляет семь очков, что отставание от Баварии те же семь баллов. И все же за очки команда будет бороться

Особенностью этого матча станет то, что уже 13 мая эти команды сыграют в финале Кубка Германии.

Явного фаворита в этом матче нет. Favbet оценил шансы Боруссии на победу коэффициентом 2,27. На победу РБ Лейпциг – 3,15. Ничья в матче – 3,65.

В матче ожидают большое количество голов. ТВ 2,5 – только 1,62. А вот ТМ 2,5 – 2,32.

Матч Боруссия – РБ Лейпциг состоится в субботу, 8 мая. Начало в 16:30.