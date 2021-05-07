Боруссія опинилася у вкрай складному становищі. Команда може залишитися без Ліги чемпіонів наступного сезону. І поки до останнього веде боротьбу за потрапляння у топ-4 за підсумками чемпіонату. Поки команда відстає на один бал від четвертого Айнтрахта.

Варте уваги Манчестер Сіті – Челсі: прогноз матчу АПЛ з присмаком фіналу Ліги чемпіонів

Але "джмелі" перемогли в чотирьох останніх матчах в чемпіонаті, тож мають хорошу динаміку.

Натомість РБ Лейпциг матчі Бундесліги проводить вже без ентузіазму після поразки від Баварії. Навряд чи "бики" втратять другу сходинку. Як і не замахнуться на чемпіонство. Адже що відрив від Вольфсбурга складає сім очок, що відставання від Баварії ті ж самі сім балів. Та все ж за очки команда буде боротися

Особливістю цього матчу стане те, що вже 13 травня ці команди зіграють у фіналі Кубка Німеччини.

Явного фаворита в цьому матчі немає. Favbet оцінив шанси Боруссії на перемогу коефіцієнтом 2,27. На перемогу РБ Лейпциг – 3,15. Нічия у матчі – 3,65.

Зате у матчі очікують чималу кількість голів. ТБ 2,5 – лише 1,62. Натомість ТМ 2,5 – 2,32.

Матч Боруссія – РБ Лейпциг відбудеться в суботу, 8 травня. Початок о 16:30.