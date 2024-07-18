Его опередил только Кейн: Боруссия подписала сенсационного голеадора Бундеслиги

Дортмундцы продолжают укреплять кадровый потенциал перед новым сезоном. Новым игроком Боруссии стал звездный форвард Штутгарта.

Боруссия Дортмунд совершила прорыв в прошлом сезоне. Несмотря на пятое место в Бундеслиге "шмели" смогли дойти до финала Лиги чемпионов, где уступили Реалу (0:2).

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Топ-трансфер Боруссии

Теперь же дортмундцы готовятся к новой кампании и активно работают на трансферном рынке. Ранее Боруссия подписала центрбека Штутгарта Вальдемара Антона.

Теперь же "шмели" объявили о приобретении главной звезды "швабов" Серу Гирасси. Боруссия давно вела гвинейца и даже проводила медосмотр, но на нем у нападающего обнаружили травму связки колена.

Поэтому переход и затянулся, но теперь наконец завершен. За 28-летнего голеадора дортмундцы отдали 18 миллионов евро. Контракт рассчитан на четыре сезона, до 2028 года.

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Карьера Сэру Гирасси

Форвард Штутгарта стал одним из главных открытий прошлого сезона, забив 28 голов и 4 ассиста в Бундеслиге. В гонке бомбардиров Гирасси уступил лишь Гарри Кейну из Баварии (36 мячей).

Голы гвинейца помогли Штутгарту занять второе место в чемпионате Германии. Ранее футболист выступал за Лаваль, Лилль, Осер, Кельн, Амьен и Ренн. Кроме того на счету Серу 17 матчей и три гола за сборную Гвинеи.